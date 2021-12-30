ألمانيا تسجل وصول 11 ألف مهاجر بشكل غير مشروع عبر بيلاروس وبولندا

سجلت السلطات الألمانية وصول أكثر من 11 ألف مهاجر إلى البلاد في العام الحالي بشكل غير مشروع عبر بيلاروس وبولندا.

ورصدت السلطات الألمانية تراجعا ملحوظا في هذه الحركة.

وأعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الخميس أنها سجلت حتى أمس الأربعاء 11 ألف و213 حالة دخول غير مشروعة، مشيرة إلى أن الحدود البولندية الألمانية تمثل النقطة الساخنة في هذه الهجرة.

وكان عدد كبير من المهاجرين وصلوا عبر الحدود البولندية إلى ولاية براندنبورج الألمانية.

كان عدد المهاجرين القادمين عبر طريق بيلاروس قد زاد على نحو متسارع منذ منتصف العام الحالي، ويرى الاتحاد الأوروبي خلف هذه الحركة سياسة متعمدة من جانب الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

وكان عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا عبر هذا الطريق وصل في سبتمبر إلى 2049 شخصا دخلوا إلى البلاد بشكل غير مشروع، ووصل العدد إلى ذروته في تشرين أول/أكتوبر الماضي حيث بلغ 5294 شخصا.

واستمر العدد عند مستوى مرتفع في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بـ2849 شخصا وذلك قبل أن ينخفض على نحو ملحوظ إلى 521 شخصا في كانون أول/ديسمبر الحالي.

وكان هناك العديد من الأشخاص من العراق وسورية ومناطق أزمات أخرى في المرفق الرئيسي للإيواء الأولي في مدينة ايزنهوتنشتات آواخر الصيف الماضي .

وكانت ولاية براندنبورج ناشدت الحكومة الاتحادية تقديم الدعم حتى يمكن توزيع اللاجئين على الولايات بصورة أسرع وتقليل العبء على مركز الإيواء الأولي في الولاية.

وتم افتتاح مركز تسجيل جديد للمهاجرين في مدينة فرانكفورت آن دير أودر الواقعة على الحدود البولندية منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي الأمر الذي ساعد في تخفيف العبء على مركز الإيواء الأولي في مدينة ايزنهوتنشتات.



