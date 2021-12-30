عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد مصادرة سفينتين للبحرية الأمريكية، اليوم الخميس، 385 كيلوغراما من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار، خلال هجوم كبير نفذته عملية بحرية دولية بالمنطقة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وذكرت فرقة العمل الدولية في بيان أن سفينتي الدوريات الساحلية «يو إس إس تيمبيست» و«يو إس إس تايفون» ضبطتا المخدرات مخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط. ووقعت عملية المصادرة يوم الاثنين.

وقالت البحرية إن سفينة الصيد جاءت على الأرجح من إيران. وعرّف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون، بحسب القائد تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال البيان إنه في الوقت الذي تكثف فيه فرقة العمل الدوريات الإقليمية، صادرت مخدرات غير مشروعة تزيد قيمتها عن 193 مليون دولار خلال عمليات في البحر هذا العام - أكثر من كمية المخدرات التي تم ضبطها في السنوات الأربع الماضية مجتمعة.

ويتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عن طريق البر من إيران وأفغانستان، وفقًا لتقييم الأمم المتحدة العالمي للأدوية الاصطناعية العام الماضي، وأضاف التقرير أن المهربين من إيران ينقلون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، مع اعتقال البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سريلانكا.

ووفقا للوكالة، حولت الحدود الشرقية الإيرانية التي يبلغ طولها 1923 كيلومترًا مع أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، إيران إلى بلد عبور رئيسي لتجارة المخدرات غير المشروعة.