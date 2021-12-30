وزير الصحة الألماني: تطور جائحة كورونا يطرح السؤال حول مدة الحجر

أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن اعتقاده بأن تطور جائحة كورونا وما يصاحبه من تخوف من اندلاع موجة خامسة للوباء يثير السؤال عن مدة الحجر.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نواجه موقفا مختلفا بعض الشيء عما شهدناه قبل أسبوع" ورأى أنه يجب التفكير الآن " فيما سيعنيه هذا بالنسبة لمدة الحجر، وما سيعنيه هذا بالنسبة لتخفيض المخالطات".

وأوضح لاوترباخ أن القيم الموجودة حاليا حول وضع كورونا هي قيم تقديرية فقط؛ لأن حالات الإصابة الجديدة يجري تسجيلها في أيام العيد بشكل غير كاف وكذلك لتراجع عدد الاختبارات وللتأخير في إبلاغ مراكز الصحة بنتائج الاختبارات؛ ولأن المكاتب نفسها تتأخر بدورها في نقل هذه البيانات أيضا.

وأضاف لاوترباخ أن أطقم العاملين الموجودين في المكاتب الصحية أقل من اللازم، مشيرا إلى أنه عازم على تغيير هذا الوضع "هذه أولوية لدي". وقال الوزير إن القيم التقديرية "جيدة بما يكفي لنرى ما يحدث في ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ودولا أخرى قللت مدة الحجر بالنسبة للمصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض؛ من أجل تفادي النقص الحاد في أطقم العاملين في المؤسسات والقطاعات الضرورية للخدمات الأساسية والأمن وذلك نظرا للتخوف من موجة الوباء القادمة والمصحوبة بمتحور أوميكرون.

كانت إسبانيا خفضت أمس الأربعاء مدة الحجر بالنسبة لمن لا تظهر عليه أعراض من عشرة إلى سبعة أيام.

وحث وزير صحة ولاية بافاريا كلاوس هولشتيك على سن قاعدة لألمانيا وقال:" يجب أن نحدد المسار الآن للاستعداد بشكل جيد ولاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية الحرجة".

وأضاف:" من الممكن من وجهة نظري على سبيل المثال إلغاء الحجر بالنسبة للأشخاص المخالطين الحاصلين على جرعة تنشيطية" مشيرا إلى أن من الضروري توافر رأي بهذا الخصوص من قبل معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات ومجلس الخبراء التابع للحكومة قبل مؤتمر رؤساء حكومات الولايات في السابع من كانون ثان/يناير المقبل.