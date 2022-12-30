 غدا.. وقف العمل بإدارات نقابة المحامين والنادي النهري للانتهاء من أعمال الصيانة والجرد - بوابة الشروق
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غدا.. وقف العمل بإدارات نقابة المحامين والنادي النهري للانتهاء من أعمال الصيانة والجرد

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 9:44 م | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 9:44 م

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف العمل داخل إدارات النقابة العامة والنادي النهري، غدًا السبت، نظرًا لأعمال الصيانة والجرد التي تقوم بها النقابة استعدادًا للعام الجديد.

وأضاف أنه فى إطار الاستعداد للعام الجديد واستكمالًا لأعمال الصيانة للأجهزة والسيرفرات والربط اللازم لمشروع ميكنة الخدمات النقابية والحصول عليها من النقابات الفرعية، وكذلك أعمال جرد الخزائن والتحصيل بحضور الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، فقد تطلب الأمر توقف العمل داخل مبنى النقابة العامة والنادي النهري بكل الإدارات، غدًا السبت الموافق 31 ديسمبر فقط، على أن يستأنف العمل بكل الإدارات من يوم الأحد الموافق 1/1/2023، مع استمرار أداء الخدمات بالنقابات الفرعية.

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