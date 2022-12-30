سول: نجاح إطلاق رحلة تجريبية لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، نجاح رحلة تجريبية لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب اليوم الجمعة، وذلك بعد تسعة أشهر من أول اختبار لإطلاق صاروخ فضائي محلي الصنع.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة أجرت الاختبار، الذي لم يتم الكشف عن مكانه، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية "المستقلة".



وقالت الوزارة، في رسالة نصية أرسلت إلى الصحفيين، إن "هذه الرحلة التجريبية هي متابعة للاختبار الذي أجري في 30 مارس الماضي وسنحقق تقدما من خلال عملية التطوير على مدى السنوات القليلة المقبلة".



وأضافت الوزارة: "سيضاعف جيشنا جهوده لتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك المجال الفضائي".



ويأتي هذا الاختبار في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية للحصول على صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب وقمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.