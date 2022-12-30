أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 105 آلاف و250 جنديا

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي، حوالي 105 آلاف و250 جنديا روسيا.



جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.



وقال البيان: إنه "خلال الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و30 ديسمبر 2022، شمل إجمالي الخسائر القتالية للعدو أيضا 3026 دبابة روسية و6059 عربات قتال مدرعة و2010 منظومات مدفعية و 423 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق "إم.إل.آر.إس"، و212 منظومة مضادة للطائرات ."



وأضاف البيان أنه "تم أيضا تدمير 283 طائرة حربية و267 مروحية و180 من وحدات المعدات الخاصة. وتم إسقاط إجمالي 711 صاروخ كروز للعدو".



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