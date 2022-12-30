 الجزائر: حبس صحفي بعد اتهامه بالمساس بأمن الدولة والاضرار بالمصلحة الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر: حبس صحفي بعد اتهامه بالمساس بأمن الدولة والاضرار بالمصلحة الوطنية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 12:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 12:20 ص

أعلن مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أصدر حكما بإيداع الصحفي قاضي إحسان، مدير موقع "راديو أم" الحبس المؤقت، عن تهم عدة.

وأوضح ذات المصدر أن قاضي إحسان، يواجه تهما بتلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه بقصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرارها العادي والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والأمن والنظام العموميين. إلى جانب تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجمع تبرعات بدون ترخيص.

وكان مجلس قضاء الجزائر، كشف عن فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية ضد قاضي إحسان، لتورطه بتلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون ترخيص للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة "إنترفاس ميديا" لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص "راديو أم".

وأشار ذات المصدر، إلى أن المعني يقوم من خلال "راديو أم" بعرض منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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