 روسيا: 3000 مدني قتلوا في ماريوبول خلال الهجمات الأوكرانية - بوابة الشروق
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روسيا: 3000 مدني قتلوا في ماريوبول خلال الهجمات الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 11:24 م | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 11:24 م

قال مسؤولون روس، إن 3000 مدني لقوا حتفهم في الهجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية، في أول تقدير لموسكو بالنسبة لعدد القتلى منذ الحصار قبل عدة أشهر.

وقدرت لجنة التحقيق الروسية الأضرار التي لحقت بالمدينة خلال الحصار الطويل بـ 176 مليار روبل ( 2.4 مليار دولار).

وألقت موسكو باللوم على كييف في سقوط قتلى وأضرار، رغم أن جماعات دولية تقول إن القوات الروسية ارتكبت العديد من جرائم الحرب أثناء ضم ماريوبول.

وبدأ القتال حول ماريوبول، في منطقة دونيتسك، خلال فبراير واشتعل حتى أسرت موسكو آخر المدافعين عن المدينة في مايو.

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