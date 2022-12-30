عيادة طبية تخطر مرضاها بأنهم مصابون بالسرطان بدلا من تهنئتهم بعيد الميلاد

"حاولت الاتصال بالعيادة، ولكن الهاتف لا يرد كالعادة. وخرجت من البيت أتجول، فالتقيت 6 آخرين تلقوا الرسالة نفسها".

وأضاف تشيغوين: "ماذا لو أن الرسالة وصلت إلى شخص، ثم قيل له، إنها تهنئة بعيد الميلاد، ثم قيل له بعدها، لا، لا، إنها في الواقع رسالة إليك".