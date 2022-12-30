الأوقاف: افتتاح أكثر من 1200 مسجد وفرش أكثر من 2500 في 2022

كشفت وزارة الأوقاف عن جهودها في صيانة وفرش المساجد والافتتاحات التي أجرتها في 2022.

وقالت الوزارة في حصادها لعام 2022، إنها حققت رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح 1218 مسجدًا منها 991 مسجدًا جديدًا، و227 مسجدًا صيانة وتطويرًا في الفترة من 7/ 1/ 2022 ةحتى 30/ 12/ 2022.

ونوهت الوزارة أنه يصل بذلك إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020 حتى 30/ 12/ 2022، 3168 مسجدًا، منها 2756 مسجدًا جديدًا، و412 مساجد صيانة وتطويرًا في الفترة من 4/ 9/ 2020 حتى 30/ 12/ 2022، ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم صرف أكثر من 509,6 مليون جنيه بمعرفة الوزارة ومن أموالها لإحلال وتجديد وصيانة وتطوير366 مسجدًا، منها 126 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و240 مسجدًا صيانة وتطويرًا، بالإضافة إلى ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

ولفتت إلى أنه تم فرش 2443 مسجدًا، بمساحة فرش تقدر بنحو 716061 مترًا من السجاد المحراب الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة أكثر من 141,3 مليون جنيه.