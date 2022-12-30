تقرير: توقعات بزيادة وفيات كورونا في الصين خلال العام الجديد

تشير توقعات إلى أن الصين قد تسجل ما يصل إلى 25 ألف وفاة يوميا بسبب كوفيد- 19 في وقت لاحق من شهر يناير المقبل؛ ما يلقي بظلاله على بدء احتفالات العام القمري الجديد دون الالتزام بقيود الجائحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت مؤسسة الأبحاث "إير فينيتي"، التي تركز على التحليلات التنبؤية الصحية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، إن حالات الوفاة بسبب المرض التنفسي المعدي ستبلغ ذروتها في حوالي 23 يناير، وهو اليوم الثاني من العطلة السنوية في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 4ر1 مليار نسمة.

وذكرت المؤسسة أن حالات العدوى اليومية ستظل لذروتها قبل 10 أيام من العطلة عند حوالي 7ر3 مليون حالة.

وألغت الصين سياستها لصفر كوفيد- 19 فجأة قبل نحو شهر، حيث تركت الإجراءات الصارمة للفحص والإغلاق التي فرضتها منذ بداية الجائحة قبل حوالي ثلاث سنوات.

ويصعب قياس التفشيات الناجمة عن إلغاء القيود دون إحصاء دقيق، مما يجبر المراقبين على الاعتماد على التقديرات الخارجية والأدلة القولية.