إيران تتسلم أربع طائرات ركاب مستعملة من طراز إيرباص رغم العقوبات

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أكدت هيئة الطيران الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إيران تلقت أربع طائرات ركاب مستعملة لتحل محل طائرات أسطولها المتقادم على الرغم من العقوبات المفروضة.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية لموقع "خبر أونلاين" الإخباري: "وصلت الطائرات الأربع من طراز إيرباص 340 إلى البلاد، وسيجري استخدامها قريبا لأغراض الطيران المدني".

ولم يوضح المتحدث كيف تمكنت إيران من الحصول على الطائرات الأربع رغم العقوبات.

ووفقا لتقارير إعلامية، تردد أن الطائرات تم الاستغناء عنها من جانب الخطوط الجوية التركية في عام 2019، ثم احتفظت الشركة المالكة الجديدة بها فى هناجر بمطار جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. لم تعلق على الفور الخطوط الجوية التركية على الأمر.