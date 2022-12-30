فرنسا تسجل 26 ألفا و81 إصابة جديدة و140 وفاة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 26 ألفا و81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و140 حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 39 مليونا و449 ألفا و665 ، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 162 ألفا و756 .

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و976 ألفا و331 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.