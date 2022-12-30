أوكرانيا: تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية

قال النائب الأول لوزير التعليم والعلوم الأوكراني أندري فيترينكو، إن أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية تضررت، منها 406 مؤسسات تم تدميرها بالكامل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي.

وأكد فيترينكو أن البنية التحتية التعليمية تعرضت لخسائر كبيرة يجرى تقديرها .. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

ووفقا لوزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، يعمل الآن ما مجموعه 12 ألفا و902 من المدارس داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

وأوضح أن أكثر من 100 ألف طفل عادوا إلى أوكرانيا، وانضموا للنظام التعليمي، مضيفا أن نحو 95 ألف طفل في سن المدرسة ما زالوا داخل مناطق تسيطر عليها روسيا.

وقال فيترينكو إن أوكرانيا لم توقف العملية التعليمية وسط الأعمال العسكرية .. مشيرا إلى أن 4967 مدرسة تعمل في أوكرانيا عبر الإنترنت.