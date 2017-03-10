مرتضى يوافق على تقسيط غرامة كهربا بشرط الاعتراف على الخطيب

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موافقته على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم «كهربا لاعب النادي الأهلي، بشرط الاعتراف بأن مسؤولي الفريق الأحمر حرضوه على الرحيل عن الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قررت في أوائل يوليو الماضي، إيقاف (كهربا) 6 أشهر مع تغريمه 2.4 مليون دولار أمريكي إضافة إلى فوائد 5% اعتبارا من يونيو 2019.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «تحذيري ونصيحتي الأخيرة لكهربا، أنت ضيعت نفسك في الهوا، ركز معايا أنت وأبوك عشان تخرجوا من الأزمة دي».

وأضاف منصور: «العقوبة الأولى ستنتهي لو دفعت خلال الـ 6 أشهر، وكهربا بعت للفيفا يسألهم ينفع ألعب بعد 12 يناير، عشان مش واثق في المستشار القانوني لناديه».

وتابع: «عقوبة لجنة الانضباط كانت دفع اللاعب 2 مليون دولار كاملين ومش النصف زي ما المحامي بتاعه بيقول، ولو دفعت في أي وقت الإيقاف يترفع على طول».

وأوضح رئيس الزمالك: «العقوبة الجديدة لو مدفعتش الفلوس في الميعاد هتتوقف لمدة سنة ونصف، وحتى لو دفعت خلالهم هتتوقف برضوا، لأن الأول عقوبة الإيقاف بسبب أن خصمك الزمالك، ولكن العقوبة الثانية لما مدفعتش بسبب أنك استهتزت بالمحكمة، والمحامي بتاعك بيضحك عليك».

وأتم: «أقسم بالله أنت صعبان عليا، عشان أنا عارف أنك أحرف من الخطيب، بس لو طلعت على الهواء وقولت أن الأهلي حرضك، هوافق على تقسيط الغرامة».