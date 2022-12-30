ارتفعت قيمة إيرادات السكك الحديدية إلى 3.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات .

وأوضح جهاز الإحصاء أن عدد ركاب السكك الحديدية بلغ 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1% .

وسجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 4.5 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 4.1 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7% .

وبخصوص النقل الجوي خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 بلغ عدد رحلات الطيران 247.8 ألف رحلة خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 160.6 ألف رحلة خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 54.3%.

وسجل عدد ركاب الطائرات 30.8 مليون راكب خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 17.9 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 72.1% في حين بلغت كمية البضائع المنقولة بالطائرات 208.1 ألف طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 217.2 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.2%.

وبشان النقل البحري خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 سجل عدد ركاب النقل البحري 279.9 ألف راكب خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 212.4 ألف راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 31.8% وبلغت كمية البضائع المنقولة بحراً 132.4 ألف طن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 120.7 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%.

أما عن قناة السويس خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 فقد يلغت قيمة إيرادات قناة السويس 135.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 90.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49.6% وسجل عدد السفن العابرة لقناة السويس 22.5 ألف سفينة خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 18.9 ألف سفينة خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19% .

وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 1.3 مليار طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.2 مليار طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.