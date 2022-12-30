بولسونارو ينأى بنفسه عن متهم بتنفيذ عمل إرهابي في البرازيل

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجمعة، إنه ليس هناك أي مبرر لما وصفه بأنه محاولة ارتكاب "عمل إرهابي" بعد أن أحبطت الشرطة خطة رجل لتفجير عبوة ناسفة في برازيليا الأسبوع الماضي في احتجاج على هزيمة بولسونارو في الانتخابات.

وحاول الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته، النأي بنفسه عن الرجل الذي اعتقلته الشرطة فيما يتعلق بمؤامرة القنبلة والذي قال للشرطة إن دعوة بولسونارو لحمل السلاح هي التي ألهمته لحيازة ترسانة من الأسلحة والمتفجرات.

وقال الرئيس، في بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يترك منصبه: "الرجل لديه أفكار لا يوافقه عليها أي مواطن لكنهم يصنفونه الآن على أنه من المؤيدين لي"، وفقاً لوكالة "رويترز".