زيلينسكي يعلن عن مزيد من التوسع في الدفاعات الجوية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن مزيد من التوسع في الدفاعات الجوية للبلاد وسط تجدد الهجمات الصاروخية الروسية التي تستهدفها.



وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي عبر الفيديو: "في العام الجديد سيصبح الدفاع الجوي الأوكراني أقوى وأكثر فعالية"، مضيفا أن تلك الخطوة قد تجعل الدفاعات الجوية الأوكرانية الأقوى في كل أوروبا. وسيكون هذا ضمانا للأمن ليس فقط لبلدنا، ولكن للقارة بأسرها".



يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إصابة عدد كبير نسبيا من الصواريخ والطائرات الروسية المسيرة ولكن ليس كلها، بالنظر إلى حجم الهجمات.



كما تحدث زيلينسكي عن: "استراتيجية واضحة" لتأمين توليد وتوزيع الكهرباء، قائلا: "إن الأمر يتطلب الكثير من الجهد، لكنه سينجح.. إنها واحدة من أهم المهام للعام المقبل، وليس لدي شك في أننا سنتقنها".