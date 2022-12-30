الفاينانشال تايمز: يجب على العالم التيقظ عقب رفع الصين قيود إغلاق كورونا

وتضيف أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من العزلة والإغلاق، أدى قرار إعادة فتح الحدود الصينية، اعتبارا من 8 يناير، إلى تحويل سوء إدارتها المحلية إلى مشكلة عالمية محتملة مرة أخرى.

وترى الصحيفة إنه بينما أصبح العالم الآن أفضل استعدادا للتعامل مع موجة من حالات كوفيد 19، لا تزال هناك مخاطر صحية كبيرة. وبينما تعني معدلات التطعيم القوية أن العديد من الدول تتعلم بالفعل التعايش مع الفيروس، إلا أنه في البلدان النامية، حيث لا يزال التلقيح ضعيفا، لا يزال هناك مخاوف من احتمال تفشي المرض.

وتشير إلى أنه توجد أيضا مخاوف من أن الصين قد تتراخى مرة أخرى في تبادل البيانات حول السلالات المتطورة التي يمكن أن تؤدي إلى تفشي جديد.

ومن وجهة نظر الصحيفة، فإن العالم يحتاج إلى أن يخطو للأمام بحذر، لأن عشرات الملايين يصابون يوميا في الصين بالفيروس. وبينما لا تصدر إحصاءات واضحة من السلطات الصينية عن عدد الوفيات، شوهدت جثث الموتى في المستشفيات وفي محارق الجثث، مما يرسم صورة أكثر قتامة.

وتضيف أن خطط رفع متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين، وإزالة القيود المفروضة على الرحلات الجوية القادمة إلى الصين، وتيسير رحلات إلى الخارج، تجلب مخاطر كبيرة من بلد لم يكن لديه حصانة كافية في ظل سياسة "صفر كوفيد"، ومعدلات تطعيم منخفضة، لا سيما بين كبار السن.

وترى الصحيفة أن تعاون بكين أمر حيوي، حيث كان التعتيم على تفشي فيروس كورنا في ووهان قبل ثلاث سنوات أمرا مؤسفا، وأن الافتقار إلى الشفافية اليوم لا يقل استهجانا.