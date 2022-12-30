العرض المسرحي «فروزن 1» يبدأ اليوم وغدًا على مسرح العرائس والطفل

يشهد مسرح العرائس والطفل على مسرح دار الهيئة الهندسية بمصر الجديدة العرض المسرحي "فروزن 1" تأليف منال مغربي وإخراج محمد حافظ، وذلك اليوم الجمعة، وغد السبت.



يقام اليوم عرضان، ويرفع الستار عن الحفل الأول في الخامسة مساء اليوم ويقام الحفل الثاني السابعة مساءً، بينما يقام حفلا واحدا مساء غد في السادسة مساءً.



العرض يدور حول أختان هما آنا وإلسا وتتميز إلسا انها تمتلك قدرة على خلق الجليد والثلج ولكنها تتعرّض لحادثة تجعلها تفقد قوتها مما يصيبها بالصدمة، وعند تنصيبها كملكة تتغير الأحداث وتصبح الأمور معقدة وخارجة عن السيطرة وبالتالي ينهار كل شيء، ونتيجة لذلك تهرب إلسا، وفي هذه الأثناء تقرر أختها آنا مصاحبة كريستوف في رحلة خطرة بهدف إنقاذ المملكة عن طريق إيجاد إلسا.



العرض المسرحي "فروزن 1" تأليف منال مغربي وإخراج محمد حافظ، قام بالآداء الصوتي فيه هاجر عبد الناصر وفيبي سمير والبير مجدي وديما محمود وأسماء إبراهيم وحسام سليمان وأنجي عهدي ومحمد حافظ ومحمد ممتاز ومايكل تاضروس، غناء: صافي ترك ومحمود الشريف، تمثيل: حبيبة مصطفى وحنين النمس، ديكور مي طوخي، شخصيات خيال الظل: أيمن حمدون، وفناني تحريك العرائس إسلام جلال وهاني عز الدين وريهام الحداد وياسر عبد المقصود ونادية الشويخ ومحمد حسني وحبيبة ومحمد عبد الوهاب ومحمد عجمي، الإعداد الموسيقي محمد شريف وهندسة صوتية والمكساج للمهندس ميشيل عبد الملاك.