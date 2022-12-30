ارتفاع الودائع الروسية في البنوك الأجنبية في الربع الثالث

بلغت قيمة ودائع المواطنين الروس بالعملات الأجنبية في البنوك الخارجية أعلى مستوى لها خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن البنك المركزي الروسي.

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع البنك الروسي اليوم الجمعة، زيادة ودائع الأسر الروسية في البنوك الأجنبية بمقدار 5ر1 تريليون روبل (21 مليار دولار) مقارنة مع 551 مليار روبل في الربع الثاني من العام.

ويذكر أن هذا الرقم يعد قياسيا مقارنة بالأرقام التي تعود إلى بداية عام 2018.

وفي الوقت ذاته، تراجعت حسابات الودائع في البنوك المحلية من العملات المحلية والأجنبية على حد سواء بمقدار 3ر1 تريليون روبل في الإجمالي.