محافظ مطروح يوجه بسرعة حل مشكلة تسرب مياه محطة الصرف الصحي بجوار الغابة الشجرية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، منطقة الغابة الشجرية على الطريق الدولي الساحلي "مطروح السلوم"، للوقوف على حلول عملية عاجلة لتصريف تسرب المياه بجوار منطقة الغابة الشجرية، ومنع أسبابها مع تحديد مسار جديد لتوزيع وتصريف مياه ري وصرف الغابة، بعيدا عن الوديان المزروعة والتجمعات السكنية.

ووجه محافظ مطروح، بمراجعة خريطة اتجاه مناسيب المياه ونوع التربة من خلال الدراسة المعتمدة من هيئة الاستشعار عن بعد، ومدى عمق تسرب واتجاه المياه، كما وجه محافظ مطروح بالوقوف على إجراءات وزارة الزراعة بشأن توسعة مساحة الغابة الشجرية.

كما وجه بعرض جميع الإجراءات العاجلة المقترحة من جميع الجهات المعنية من مديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز التنمية المستدامة، وجهاز تعمير الساحل الغربي وبمشاركة آراء أهالي المنطقة وذلك خلال 48 ساعة.