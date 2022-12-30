موجة دافئة تدفع سعر الغاز الأوروبي إلى انخفاض قياسي

يتجه الغاز الطبيعي الأوروبي، نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق، حيث أدى الدفء غير المتوقع هذا الموسم إلى خفض الطلب، الأمر الذي انعكس سلبا على سوق الطاقة في المنطقة في نهاية سنة عصيبة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن العقود الآجلة الهولندية تراجعت اليوم الجمعة، ما أدى إلى تكبد خسائرفي أكثر العقود نشاطا هذا الشهر بلغت نحو 45%، وهو أكبر انخفاض منذ بدء السجلات في عام 2005.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ليلة رأس السنة الجديدة أعلى بكثير من المعايير الموسمية، والتي ستحافظ، بالإضافة إلى الانخفاض الفعلي للاستهلاك على المستوى الصناعي وإنتاج طاقة الرياح القوية، على حد أقصى لاستخدام الغاز في الأيام الأخيرة.

يذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من هذا العام كبد أوروبا تكاليف بلغت نحو تريليون دولار الأمر الذي ضرب الاقتصاد الأوروبي ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود.