 موجة دافئة تدفع سعر الغاز الأوروبي إلى انخفاض قياسي - بوابة الشروق
الجمعة 30 ديسمبر 2022 6:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

موجة دافئة تدفع سعر الغاز الأوروبي إلى انخفاض قياسي

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 6:44 م | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 6:44 م

يتجه الغاز الطبيعي الأوروبي، نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق، حيث أدى الدفء غير المتوقع هذا الموسم إلى خفض الطلب، الأمر الذي انعكس سلبا على سوق الطاقة في المنطقة في نهاية سنة عصيبة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن العقود الآجلة الهولندية تراجعت اليوم الجمعة، ما أدى إلى تكبد خسائرفي أكثر العقود نشاطا هذا الشهر بلغت نحو 45%، وهو أكبر انخفاض منذ بدء السجلات في عام 2005. 

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ليلة رأس السنة الجديدة أعلى بكثير من المعايير الموسمية، والتي ستحافظ، بالإضافة إلى الانخفاض الفعلي للاستهلاك على المستوى الصناعي وإنتاج طاقة الرياح القوية، على حد أقصى لاستخدام الغاز في الأيام الأخيرة.

يذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من هذا العام كبد أوروبا تكاليف بلغت نحو تريليون دولار الأمر الذي ضرب الاقتصاد الأوروبي ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك