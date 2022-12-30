أطلق مجهولون النار، اليوم الجمعة، على مبنى تلفزيون "الجديد"، وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، أن التحقيقات جارية في تعرض مبنى " الجديد" للاعتداء، مشيرا إلى التصميم للوصول إلى الحقيقة.

وأعلن مدير العلاقات العامة في قناة الجديد ابراهيم الحلبي "أن القوى الأمنية عاينت المكان الذي تعرض لإطلاق الرصاص فجر اليوم الجمعة في مبنى قناة " الجديد"، وهي تتابع التحقيقات".

وطالب "بالتشدد في التدابير وتوقيف المشتبه بهم في الاعتداءات".

وأشار الحلبي إلى أن "إطلاق النار على مبنى قناة "الجديد" وقع بالرغم من وجود عناصر من القوى الأمنية التي تقوم بحماية المبنى"، حيث اخترقت 14 رصاصة فجر اليوم الطابق الرابع والخامس من مبنى قناة "الجديد".

وشدد على أن المبنى موجود في حي سكني والضرر يقع ليس فقط على مبنى "الجديد" وفي المبنى هناك مؤسسات إعلامية أخرى ودار نشر.

من جهته، قال مولوي إن تعرض مبنى قناة "الجديد"، للاعتداء قيد التحقيق الجدي والقوى الأمنية تأخذ إجراءاتها.

وقال مولوي في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "بالنّسبة إلى الاعتداء على مبنى قناة "الجديد" يوم الثلاثاء الماضي، من خلال رمي قنبلة لم تنفجر، وتلته حادثتَي إطلاق نار على المبنى، أن "التحقيق جار وجدي، وكنا قد أخذنا تدابير بتمركز عناصر من الاستقصاء ومن شرطة بيروت ومن شعبة المعلومات أمام مبنى القناة".

وأوضح أن "إطلاق النار الذي سجل ليل أمس وقع من جسر الكولا باتجاه المبنى، باتجاه مكان تواجد العناصر المولجة حماية القناة".

وذكر وزير الداخلية أن "شعبة المعلومات تتابع التّحقيق بهذه الحادثة، كما تتابع التحقيق بالحادث السابق، ونحن مصممون على الوصول إلى الحقيقة".

وقال "إننا مصرون على حماية كل المؤسسات الإعلاميّة وغير الإعلاميّة، لأن حفظ الأمن والنّظام من مسؤوليّتنا".

أعلن أن "شرطة بيروت ركزت كاميرات مراقبة باتجاه جسر الكولا، للاحتياط من أي أمر ممكن أن يحصل".

وتعرض مبنى قناة الجديد لإلقاء قنبلة "مولوتوف" فجر الثلاثاء الماضي لم تسفر عن أضرار، أعقبها فجر الأربعاء إطلاق رصاص في محيط المبنى دون وقوع أضرار وصولا إلى إطلاق النار فجر اليوم الجمعة. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الفاعلين.

وربما تكون الاعتداءات على مبنى قناة "الجديد" على خلفية "سكتش" ساخر، حيث كانت الممثلة جوانا كركي قد أثارت ردود فعل غاضبة قبل أيام حين تحدثت عن الشيعة في الجنوب، في برنامج ساخر يدعى "فشة خلق"، عرض على قناة" الجديد"، وتعرضت القناة لحملة ضدها على خلفية البرنامج.