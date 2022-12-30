إيطاليا: تمرير قانون ضد حفلات الهذيان غير المشروعة بعد جلسة برلمانية صاخبة

سنت إيطاليا قانونا جديدا يحظر تنظيم حفلات الهذيان أو غيرها من الأحداث الموسيقية دون تصريح، تحت التهديد بفرض غرامات أو السجن لمدد طويلة.

ووقع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، القانون مساء اليوم، بعد أن أقر البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اليمينية المتطرفة، بعد جلسة صاخبة أنهاها رئيس المجلس في خطوة تاريخية.

ويواجه منظمو تلك المناسبات أحكاما بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 آلاف يورو (10.700 دولار).

وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، والحكومة إنهما يريدان اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك المناسبات غير المشروعة. ومع ذلك، دفع منتقدي هذه الخطوة بأن النواب اليمينيين ضموا مشروع القانون في حزمة من الإجراءات الأخرى، من بينها بعض الإجراءات المتعلقة بالوباء، من أجل ضمان تمريرها أيضا.

وبموجب الحزمة، قد يعود الأطباء وغيرهم من أفراد الطواقم الطبية الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد 19 إلى العمل. ولم تسمح الحكومة السابقة لمعارضي اللقاح بالعمل في القطاع الطبي.

وقامت ميلوني بعكس هذا في مرسوم صدر في أوائل نوفمبر الماضي، وتم التوقيع على الإجراء ليصبح قانونا.