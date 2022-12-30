ارتفاع ثقة الأعمال في هولندا في ديسمبر إلى أعلى معدلاتها خلال 4 أشهر

ارتفعت ثقة الأعمال في هولندا في ديسمبر الجاري إلى أعلى معدلاتها خلال أربعة أشهر.



وذكر مكتب الاحصاء الهولندي أن مؤشر ثقة المنتجين ارتفع إلى 3ر3 نقطة في ديسمبر الجاري، مقابل 3 نقاط في الشهر السابق عليه.



وجاءت هذه القراءة أعلى من متوسط قراءة المؤشر على المدى الطويل، والتي تبلغ 1ر1 نقطة.



كما تعتبر قراءة المؤشر في ديسمبر هي الأعلى منذ تسجيل المؤشر أعلى قراءاته في أغسطس الماضي بواقع 6ر4 نقطة.



وقال مكتب الاحصاء إن ثقة رواد الأعمال جاءت أكثر إيجابية بشأن حجم الانتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة، فيما جاءت ثقتهم أقل إيجابية بشأن حجم الطلب وأكثر سلبية بشأن السلع مكتملة التصنيع.



ومن بين القطاعات الصناعية المختلفة، كانت ثقة رواد الأعمال في مجال الهندسة الكهربائية وتصنيع الماكينات هي الأكثر إيجابية في ديسمبر.