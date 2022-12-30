روسيا ترفع نسبة اليوان في صندوق الثروة القومية إلى 60%

رفعت وزارة المالية الروسية نسبة اليوان الصيني والذهب في صندوق الثروة القومية الروسي بواقع الضعف، بعد أن جمدت العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا الجزء الأكبر من مدخراتها.

وذكرت وزارة المالية الروسية، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحصة المحتملة لليوان في الصندوق السيادي ارتفعت إلى 60% فيما تم رفع حصة الذهب إلى 40%، وذلك لجعل استثمارات الصندوق "أكثر مرونة".

وأضافت الوزارة أن حسابات الصندوق من الجنيه الاسترليني والين الياباني لدى البنك المركزي أصبحت بقيمة صفر.

ويذكر أن حجم صندوق الثروة القومية الروسي ارتفع في نوفمبر الماضي إلى 5ر186 مليار دولار مقابل 8ر154 مليار دولار في فبراير، عندما اندلعت الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

ونقلت بلومبرج عن ناتاليا لافروفا، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "بي.إس.سي" المالية قولها إن "هذه التغيرات هي تكيف منطقي للعمليات الجارية في السوق حاليا، فقد أصبح اليوان هو الدولار الجديد بفضل تزايد سيولته، وقلة تقلباته نسبيا".