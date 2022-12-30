أعلنت السلطات الحاكمة فى أفغانستان حظر تعليم الفتيات فى الأيام الأخيرة، وصل الأمر بعناصر الجيش لمحاصرة الجامعات وعدم السماح للنساء بدخولها. وحين خرجن فى مظاهرات للمطالبة بالحق فى التعليم، تم الاعتداء عليهن بالضرب والاعتقال. وقبل أسابيع قررت الحركة منع دخولهن الحدائق العامة وحمامات السباحة والصالات الرياضية.

مهلا عزيزى القارئ ما قرأته منذ لحظات ليس بجديد أو غريب، فسلسلة الانتهاكات والجرائم التى ارتكبت فى حق المرأة الأفغانية بل فى حق الحياة فى أفغانستان، سلسلة طويلة ممتدة منذ سنوات، تشهد عليها نشرات الأخبار والبرامج التوثيقية والأفلام السينمائية، بل أنت أيضا أحد الشهود على ذلك، فنحن جيل بل أجيال متعاقبة لم تعرف عن الحياة فى أفغانستان سوى عمليات انتحارية وتفجيرات، وسيدات يرتدين السواد أو ذلك الغطاء الأزرق المعروف بالشادور.

لكننا بالرغم من هذه الصورة المظلمة، ومن حقيقة أن من يقفن الآن فى مظاهرات للمطالبة بحقوقهن لم يعرفن من الحياة سوى الحرب، ويمكنك أن تطلق عليهن بنات حرب، ولدن وعشن فيها منذ الاجتياح السوفييتى عام 1979، يظل هناك تساؤلات عن تاريخ حياة المرأة الأفغانية فى التاريخ القديم والحديث، هل عرفت الحرية يوما؟ وما هى الأسباب الحقيقية خلف ما يتعرضون له من انتهاكات؟! وإلا ماذا تستند تلك الجماعات الإرهابية فى فتواها ضد المرأة؟ هل يرجع الأمر لفتاوى قديمة أم العادات أيضا؟!

فى رواية اللؤلؤة التى كسرت محارتها الصادرة فى طبعة مشتركة عن دار كلمات وعصير الكتب، بترجمة دقيقة للمترجمة «إيمان حرزالله»، تحاول الكاتبة «نادية هاشمى» الإجابة على تلك التساؤلات والبحث فى التاريخ الأفغانى القديم والحديث من خلال رواية حكايتين مختلفتين لامرأتين كل منهما تمثل جيلا وتاريخا حافلا بالحكايات والحقائق.

الحكاية الأولى تمثلها شكيبة، امرأة عاشت فى أفغانستان القديمة ولدت قبل عام 1901، تنتمى لإحدى القرى البسيطة على أطراف كابول، لا تعرف من الحياة سوى بدائيتها فى كنف أسرة بسيطة، لم تذهب للمدارس، لكنها تمتعت بقسط بسيط من التعليم على يد والدها. سرعان ما يتفرق شمل أسرتها بطرق مختلفة مؤلمة، لتجد نفسها وحيدة فريسة لأسرة كبيرة لم تجنِ منهم سوى بيعها كسلعة لأسر أخرى وحرمانها من حقها فى الأرض والمنزل، حرمان شارك فيه قاضى البلدة مستندا فى ذلك على العادات والتقاليد التى لا تعترف بحق المرأة فى الإرث لا على القانون أو الدين الذى يمثله!.

وهنا تلقى الكاتبة بالضوء على جمود العادات والتقاليد التى سيطرت على مجتمعها فى تلك الفترة، وحتما استمدت الجماعات الإرهابية التى شهدوها فيما بعد قوانينهم متعللين بأنه التراث؛ هذه حقيقتكم نحن لم نأتِ بجديد!.

تؤدى الظروف بشكيبة واحدة من الخدم فى القصر الملكى، بالرغم من ما آسته من إهانة فى منازل مختلفة وكل منهم يتعلل فى ذلك على كونها وحيدة بلا أسرة، ووطن لا يضمن لها حقوق قانونية بل لا يعترف بوجودها من الأساس، كان هناك حجة قدرية وهى تشوه أصاب نصف وجهها فاعتبره العالم لعنة تستحق على إثرها المزيد من التعذيب والإهانة، لكنها لم تستسلم أبدا لأى من هذه المصائر كانت دائما تحاول.

الحكاية الثانية هى حكاية رحيمة ابنة حرب ولدت مع اجتياح طالبان وسيطرتهم على الحكم، عاشت تعانى ما عاناه المجتمع جراء جرائمهم، وما زاد من معاناتها أن والدها كان أحد رجال طالبان الذين يدّعون كذبا أنهم أبطال حرب، ولكن هذا لم يكن امتيازا كما يمكن للبعض أن يتخيل بل هو ما زاد من حدة تعذيبها هى وإخوتها الخمسة، فقد زوجن جميعا لرجال من قادة طالبان فى سن صغيرة لم يبلغن عامهن الـ 14، وهذا الأمر هو الحال السائد وما زال حتى الآن.

يمكنك أن تتخيل ما تعانيه رحيمة فى منزل عبدالخالق أحد الزعماء الكبار لطالبان، رجل تبلغ عدد سنوات عمره أضعاف عمرها، تعيش بين ثلاث زوجات أخريات والمزيد من الأبناء، لا يعرفن عن الحياة سوى جدران المنزل والإهانة بالكلمة والفعل والسخط الدائم على ما تفعل وتقول، مهمتها أن تنجب أطفالا فقط.

لم تقتصر معاناة رحيمة على ذلك، كان هناك قلق آخر على مصير إخوتها فى كنف والدين مغيبين عن الواقع أغلب الوقت بالمخدرات والمرض، وما يزيد الأمر صعوبة هو كيف لها أن تعيش مرة أخرى بينهم فى حال طردت من منزل زوجها، نعم هذا مصير آخر يهدد الفتيات بالطلاق إذا رغب الزوج فى زوجة جديدة، وهو أمر تعتبره أسرة الفتاة عارا تواجهه بالمزيد من الإهانة لها والرغبة فى الخلاص منها مرة أخرى.

تدور كل حكاية من الحكايتين فى زمن مختلف وبظروف مختلفة بل دوافع مختلفة لسلب الحقوق ومواجهة نفس الإهانات، لكن كان هناك العديد من أوجه التشابه، التى يأتى على رأسها أن كلا من شكيبة ورحيمة قد لعبت دور الباشابوش: وهو عادة أفغانية قديمة تلجأ لها الأسرة التى لا تملك أطفالا ذكورا، حيث تقوم الأسرة بتحويل إحدى الفتيات لتكون باشابوشا؛ أى أن ترتدى الفتاة ملابس الذكور وأن تتصرف مثلهم، وتكلف بالذهاب للعمل ومساعدة العائلة فى جلب قوتها اليومى. وتمنح هذه العادة حرية كبيرة للفتاة بالتحرك والذهاب للمدرسة ومشاركة الرجال فى الأماكن العامة، وتجنب العائلة «وصمة العار» من المجتمع، الناتجة عن عدم وجود ذكور فى العائلة، فتصبح شكيبة «شكيب» وتدعى رحيمة بـ«رحيم».

هذه هى نقطة التشابه الأولى لكن دوافع كل واحدة منهن كانت مختلفة، عاشت شكيبة باشابوش لظروف خدمتها فى القصر الملكى وكخطوة فى طريق خلاصها وتحقيق أهدافها فى أن تصبح امرأة حقيقية صاحبة حقوق فى مجتمعها، أما رحيمة فقد أرغمتها أسرتها أن تلعب هذا الدور كى تؤدى واجبات تخلى عنها الأب، وهو ما أوقعها فى شرك الزواج من عبدالخالق الذى التقاها فى الشارع ولم تنطلِ عليه الخدعة بل أشعلت رغباته وهنا يسلط الضوء على جانب آخر من الانتهاكات والميول الشاذة التى تعتنقها تلك الحركة!.

التشابه الثانى أن كل واحدة منهما تملك وجهين وكأنها صورة لما يرغبه المجتمع وما ترغب فيه هى، أن تصارع حق الوجود بين الوجهين، فشكيبة حين تريد أن تخيف أحد أو تلزمه حدوده تظهر نصف وجهها المشوه كى يبتعدون عنها خوفا من اللعنة، ورحيمة ظلت متمسكة بالصبى الذى لعبت دوره لسنوات لأنه طوق نجاتها الوحيد وكان لقاؤها الوحيد بالحرية وبأن هناك متنفسا لا يملكه سوى الرجال، وإرادته كانت خلاصها فى النهاية أى أن الاثنين عاشا كما يريدان وكما يريد المجتمع فى نفس الوقت!.

التشابه الثالث كانت الخالة شايما التى حفظت حكاية شكيبة وترويها على مسامع رحيمة لعلها تجد بين سطورها وكلماتها أملا فى الخلاص مهما كانت النتائج، وتذكرها أن هناك تاريخا مشابها لكنه أضاء بالحرية فى النهاية. كانت الخالة رمزا لحفظة التاريخ والشهود على الأحداث ماضيها وحاضرها فيمثلون حجر عثرة فى طريق الطغاة؛ لأنها تذكر دائما بأن هناك تاريخا آخر غير ما يفرضونه علينا، وهناك خلاص مهما استمرت قتامة الحياة وهو ما كان بالفعل.

فيما عدا شكيبة ورحيمة والخالة شايما لا يمكننا التحدث عن باقى أبطال الرواية فى الحقبتين بشكل منفرد، بل يليق بهم الإجماع لا تقليلا من دورهم ولكن لأنهم كانوا يمثلون أجيالا متعاقبة لصورة واحدة ورثت نفس المعاناة.

السيدات فى حياة رحيمة وشكيبة صورة للمرأة الأفغانية فى أجيال مختلفة لنفس المعاناة، نرى فيهن من ثارت على حياتها بالخلاص منها منتحرة ونرى من شاهدناهم يرجمن ويعدمن فى الميادين، وفى حياتهن بين جدران البيوت نرى صورة مصغرة من نظام الحكم الخارجى بديكتاتوريته، وهذا ما تعمدته الكاتبه ويمكنك من خلاله أن تتعرف على الأحداث التاريخية التى لم تسردها بالأرقام، كانت شواهدها فى المنازل والشوارع خير محدث عنها ودليل إليها.

وقد يتبادر من حياتهن وسلتطهن بل تسلطهن على بعضهن البعض فى المنازل، أن المرأة هى أعدى أعداء المرأة، لكن الأمر هنا مختلف بالفعل فإذا لم يفعلن ذلك ببعضهن البعض سوف يأتى الرجل ويفعل بل يطيح بهن جميعا، وأين المفر من هذا الجحيم وكلهن جلبن سرقة من البيوت أو بيع طواعية من الأسرة مقابل المال لمحاربة الجوع أو غنيمة حرب مستحقة كما تدعى الجماعات الإرهابية.

أما عن الرجال بين قادة الحرب والمواطن العادى يبدو لنا بالأدلة القاطعة أنه مجرم بالفعل فى حق أسرته وفى حق المرأة وهذا ما يقره الأمر الواقع وما تحدثنا عنه الحكايات، لكنه ضحية كونه نشأ تحت هذه الظروف، ماذا تنتظر من رجال تعمدت السلطة تغييبهم بالمخدر كى يحتمل هذا الكم من الحروب وحمل هذا الكم من الأسلحة.

الغريب فى العلاقة بين الرجال والنساء تحت أطلال هذا الخراب، هو طوقهم للمزيد من الأطفال، ولكل منهم أسبابه، الرجل يواجه المجتمع بأنه قادر على إنجاب ذكور يحملون اسم الأسرة، ومن وجهة نظر الحرب يستطيع أن يكمل مشواره! المرأة ترغب فى أن تجد شيئا تعيش وتحتمل الحياة من أجله وفى رغبتها أن تنجب طفلا ذكرا تحافظ به على مكانة أكبر فى منزل الزوجية وأن تحاط بوجه يعيش الحياة بالحرية التى حرمن منها، وبين أسبابهم المنطقية وفقا لظروفهم تنتهك الأفغانستية وتشوه.

المزيد والمزيد من الحكايات والأحداث التى تحفر فى ذاكرتك بأدق تفاصيلها بفضل السرد السريع، السلس، سلاسة نابعة من الألم، ألم من شدة وطأته تتخيل أن من تقرأ حكاياتهن هم عجائز لتأتى المفاجأة أن أغلب هؤلاء فى سن الطفولة أو لم تتعدَ أكبرهن مرحلة الثلاثين من عمرها، وكلما زادت الصورة قتامة زادت الرغبة فى تتبع الأحداث أملا فى أن تعرف طرق الخلاص والنجاة فى الحكايتين.

كان خلاص رحيمة فى الظروف التى أدت بها مشاركة فى جلسات مجلس الشعب التى عرفتها المرأة عقب مساعدات هيئة الأم المتحدة فى أفغانستان، وتدخل القوات الأمريكية عقب أحداث سبتمبر الشهيرة، لتسلط الكاتبة الضوء هنا على هذا الدور السياسى، هل كان حقيقيا أم زائفا؟ هل حقق شيئا من الحرية بالفعل أم كان غطاء زائفا للمزيد من الانتهاكات التى أدت لما يعانونه الآن؟ وهل تمتع المجتمع بأكمله بمساعدات هذه الهيئة الدولية المعروفة؟!

أما عن شكيبة فكان خلاصها فى إصرارها على تكوين أسرة، فى شعورها بأنها امرأة كاملة بحصولها على حقوقها، بأن شهدت خلاص أفغانستان من الاحتلال الإنجليزى، بأن وقفت تشهد أول امرأة تنزع الشادور عن وجهها فى ميدان عام فكانت البداية لحقبة تاريخية حافلة بالتقدم فى التاريخ الأفغانى الحزين، التى تحولت إلى فترة نقاهة، نور بين ظلامين، الفارق أن رحيمة تمردت على عاداتها، أما رحيمة تعانى من قوانين دينية ما أنزل الله بها من سلطان وقوى خارجية تتهم جنسيتها بالإرهاب الفكرى والدينى.

لذلك انتهت الأحداث بنهايات مفتوحة، تركت الكاتبة الأمر الواقع يتنبأ بالمصائر، وكأنها كانت ترى هؤلاء من يقفن يطالبن بحقوقهن فى الشوارع تحت ضرب الهراوات ونيران الأسلحة يحاولن كسر محاراتهن، ولكنهن حتما فى حاجة إلى صيادين شجعان يساعدون اللؤلؤة على كسر محارتها والخروج منها بسلام دون تشوهات.