قال الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، إن عمليات التبرع كانت تسغرق مدة زمنية من 9 صباحا حتى السادسة مساء.

وأوضح عبد الوهاب، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن عمليات التبرع تتم من خلال 11 جراحا، إضافة إلى أطباء التخدير، مضيفا «نحتاج إلى دعم معنوي، للفريق الطبي الذي يجري العمليات بمركز زراعة الكبد بالمنصورة والذي يبلغ 28 عضوا».

ومن جانبه، قال الدكتور عمر فتحي، أستاذ جراحة الكبد بجامعة المنصورة، إن التبرع بالأعضاء مرتبط بالثقافة الشعبية، مضيفا «نتعاطف بشكل كبير حينما نرى ابن قادم لإجراء عملية تبرع لابنه، أو العكس».

وأشار الدكتور طارق صلاح، إلى أن قانون تبرع المتوفي بالأعضاء سيحل أزمة كبيرة، لافتا إلى أن عمليات الاستئصال تكون أصعب من الزراعة كونها تحتاج إلى دقة بالغة.