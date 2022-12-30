مرتضى منصور: سنحجز قطار لجماهير الزمالك لحضور مباراة أسوان

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تحدث مع مسؤول في هيئة السكة الحديد في الساعات الماضية، وذلك لتخصيص قطار لجماهير الزمالك لمؤازرة الفريق بمباراة أسوان القادمة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أسوان على ملعب الأخير، يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «كلمت مسؤولا في هيئة السكة الحديد، عشان يحجز لنا قطار بالكامل لنقل جمهور الزمالك لكي يسافر أسوان، وربنا يوفق ولادنا في الماتش».

وتابع: «بقول لفريق الكرة بالنادي إنهم أبطال رغم الظروف المالية الصعبة اللى مرينا بيها، وأمير قالي أنهم قعدوا مع بعض وقالوا محدش فينا يطلب جنيه وعلمتهم عضويات عاملة بنادٍ الزمالك».

وتطرق للحديث عن سيف الجزيري مهاجم الفريق، قائلا: «ياسيف أنت لاعب موهوب وجميل، أنسى أنك مشاركتش في كأس العالم وفيريرا شايفك لاعب كبير، وعايزينك ترجع لمستواك تاني معانا في المباريات القادمة».

وأتم: «أحيي الجهاز الفني وربنا يهدي فيريرا، شوف لما لعب باللاعبين في مكانهم الجماهير مبسوطة منك أزاي، أحنا كإدارة بنساعده ونسانده، والناس اللى كانت بتهاجم أمير عشان الصفقات، مش دول اللى شايلين الفريق دلوقتي!».