يوم آخر

ميتش ألبوم

دار الشروق

2022



«وراء كل قصصك ثمة دائما قصة أمك، لأنها القصة التى تبدأ منها قصتك.

كانت هذه، إذًا، قصة أمى. وقصتى.

أريد أن أصلح الأمور مع أولئك الذين أحبهم».

فى هذه قصة تشارلى، رجل يحظى بفرصة لقضاء «يوم آخر» مع أمه الراحلة، لحظة يتداعى فيها كل شىء فى حياته: مسيرته المهنية، زواجه، أسرته. أثناء ذلك اليوم الذى يتوق إليه الكثيرون، يطرح تشارلى الأسئلة المهمة، ويكتشف الأسرار العائلية، ويدرك الفرص التى فوّتها، ويوصِّل نقاط حياته معا، ويحاول، بإرشاد من أمه ومساعدتها الحكيمة، أن يلملم شتات حياته من جديد. بعد النجاح الهائل الذى حققته رائعتا خمسة تقابلهم فى الجنة واللقاء التالى فى الجنة، يرجع ميتش ألبوم برواية شجية عن الخلاص والفرص الثانية. رواية عن الحب، والأسرة، والأخطاء، والمغفرة. رحلة لا تُنسى من ندم الإنسان إلى تصالحه مع حياته وماضيه.



أنشودة الحنين

نعيم صبرى

دار الشروق

2022



قصـة حـب مستحيلة.. لكنهـا حـدثـت.. هكـذا شـاءت الأقـدار.. بلا حسابات.. فى مدينة القاهرة.. ووسط ضجيجها.. يلتقيان.. عماد رب الأسرة.. والأب لثلاثة أبناء.. وفاطمة التى عادت من المهجر بأمريكا.. بعد تجربـة زواج غير موفق.. فانفصال.. عـادت وهى تعانى الإخفاق.. وحيدة بعد رحيل والديها.. هـل كان ذلـك لفرط الاحتياج؟!.. للضعـف الإنسـانى!. حدث ذلك فجـأة وبلا مقدمات.. بلا حسـابات.. ثـم فجأة أفاقا على قسـوة الحياة وتعقيداتها.. فالعجز.. وكان.. ما كان..

حبل قديم وعقدة مشدودة



سامح الجباس

دار العين للنشر

2022



رواية متشابكة ومتداخـلـة سـرديّا وزمانيّا، حيث إن الكاتب اتخـذ مـن ثلاث فترات زمنيَّة مسرحًا لروايته. ثلاث شخصيات تعيـش فـى ثلاثـة أزمـنـة مختلفـة يربطهـا «حبـل قـديـم» لا يشـعـرون بـه، وتحيط بهـم «عقـدة» تشـدهم إلـى مصـائـر غير متوقعة.

حصـدت هـذه الـروايـة «جائزة كتارا للرواية العربية» عـن فـئـة الـروايـات غير المنشورة؛ كمـا فـازت بجائزة الرواية القابلة للتحويـل إلـى عـمـل درامى.. ولـعـل مـا يميزهـا، ليـس أن الروائى يربط الأحـداث والأزمنة والأمكنة المتباعـدة بـرمـزيـة لا شـك مقصودة عبـر روايـة «جيـن إيـر» الشهيرة لشارلوت برونتى فحسب، بل بالتقنية السردية المبتكرة فيها.



نسيت كلمة السر

حسن كمال

دار الشروق

2021