عضو مجلس الأهلي: نريد المعاملة بالمثل في أعداد الجماهير وأدوات التشجيع

رد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على طلبات جماهير ناديه بشأن دخول أدوات التشجيع، في مباريات الفريق الأحمر بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت جماهير الأهلي قد دشنت حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، تطالب مجلس الإدارة بمساندة طلباتهم بشأن السماح بدخول أدوات التشجيع في مباريات الفريق الأحمر.

وكتب سراج عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الجمعة: «لجنة الجماهير في النادي عقدت 3 اجتماعات إلى الآن، ومنهم اجتماع مع الجهات المعنية، وتم رصد كل المعوقات التي تواجه الجماهير».

وأضاف: «وتم إرسال خطاب رسمي لرابطة الأندية الأسبوع الماضي، بالسماح بدخول كل أدوات التشجيع المسموح بها، وتم تحديدهم أيضًا كل ما طلبتوه ذكرناه في خطابنا إلى رابطة الأندية، كي تتم معاملة جماهيرنا أسوة بأي أندية أخرى».

وأتم: «ومنتظرين رد السماح بالأدوات، وهذا سيكون خلال أيام إن شاء الله».