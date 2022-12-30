الصين: تحسين استرتيجية البلاد في مواجهة كورونا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن استراتيجية بلاده لمواجهة كوفيد- 19 تم "تحسينها" بهدف حماية الأرواح، وتقليل التكاليف الاقتصادية.

ويعد هذا أول تصريح للرئيس فيما يتعلق بهذا الإطار منذ ألغت حكومته سياسة القيود الصارمة فجأة في وقت سابق الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم، عن شي قوله وهو يعدد إنجازاته في كلمة أمام اجتماع نظمته أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد بمناسبة العام الجديد: "قمنا بتحسين استراتيجية مكافحة كوفيد، بناء على الوقت والموقف، من أجل حماية أرواح السكان وصحتهم بأفضل طريقة ولتقليل الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ونقلت شينخوا عن شي عبارة "استراتيجية مكافحة كوفيد" بدلا من استراتيجية "صفر كوفيد"، التي اتبعتها الصين في السابق.

وقالت مؤسسة الأبحاث "إير فينيتي"، التي تركز على التحليلات التنبؤية الصحية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، إن حالات الوفاة بسبب المرض التنفسي المعدي ستبلغ ذروتها في حوالي 23 يناير، وهو اليوم الثاني من العطلة السنوية في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 4ر1 مليار نسمة.

وذكرت المؤسسة أن حالات العدوى اليومية ستصل لذروتها قبل 10 أيام من العطلة عند حوالي 7ر3 مليون حالة.

وألغت الصين سياستها لصفر كوفيد- 19 فجأة قبل نحو شهر، حيث تركت الإجراءات الصارمة للفحص والإغلاق التي فرضتها منذ بداية الجائحة قبل حوالي ثلاث سنوات.

ويصعب قياس التفشيات الناجمة عن إلغاء القيود دون إحصاء دقيق، مما يجبر المراقبين على الاعتماد على التقديرات الخارجية والأدلة القولية.