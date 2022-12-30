سكرتير مساعد البحر الأحمر يتفقد المدفن الصحي الآمن لمدينة الغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق السكرتير العام المساعد، المدفن الصحي الآمن لمدينة الغردقة، والمقام علي مساحة ٩ أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت ٤٤ مليون جنيه، عقب تسلمه من وزارة التنمية المحلية.



من جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاهتمام بتحسين مستوى مشروعات البنية التحتية الخاصة بمنظومة المخلفات؛ ما يساهم في تحسين مستوى النظافة بالمحافظة الساحلية.



وذكر أن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة تبلغ ٣١٧ مليون جنيه، حيث تم إنشاء مدفن صحي بمدينة مرسى علم، وسيتم إنشاء مدافن صحية بمدن (القصير _ سفاجا _ رأس غارب _ حلايب _ شلاتين).



كما تم استكمال الجزء العملي من اللقاء التدريبى لبناء قدرات العاملين في مجال إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة البحر الأحمر باشراف الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة والإدارة العامة لشؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ضمن برنامج رفع قدرات العاملين في مجال إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية والذى ينفذه جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



ويذكر أن هذا اللقاء التدريبى يأتى تزامنا مع تسليم وزارة التنمية المحلية المدفن الصحي الآمن بمدينة الغردقة، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.