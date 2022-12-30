تايوان: 27 ألفا و413 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة

سجلت تايوان 27 ألفا و413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 34 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.



وسجلت تايبيه الجديدة أعلى عدد من الإصابات الجديدة اليوم، بواقع 5435 حالة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم الجمعة.



وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل ثمانية ملايين و821 ألفا و620 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد أوائل عام 2020، بما في ذلك 40 ألفا و134 حالة تم تصنيفها على أنها وافدة من الخارج.



وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب كورونا في تايوان إلى 15 ألفا و215.