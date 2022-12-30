نمو أسعار السلع الاستهلاكية بكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى في 24 عاما

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الجمعة أن أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد نمت بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقدين خلال عام 2022، حيث شعرت البلاد بأزمة ارتفاع أسعار المواد الخام ومصادر الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 1ر5 % على أساس سنوي في عام 2022، متسارعة من زيادة بنسبة 5ر2% في عام 2021، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.

ويمثل هذا أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ عام 1998، عندما ارتفع تضخم المستهلكين بنسبة 5ر7 % في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية.

وجاءت قراءة 2022 متماشية مع تقديرات سابقة للحكومة.

يشار إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية نمت في ديسمبر بنسبة 5% عن العام السابق. وارتفع التضخم أكثر من 5% للشهر الثامن على التوالي.

وارتفعت أسعار السلع الإستهلاكية في وقت سابق بأسرع وتيرة في 24 عاما تقريبا بلغت 3ر6% في يوليو الماضي.

وتكافح كوريا الجنوبية التضخم بعد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمواد الخام وسط الحرب الروسية الأوكرانية.