أوكرانيا: مقتل 450 طفلا وإصابة 872 منذ الغزو الروسي

قتلت القوات الروسية، 450 طفلا وأصابت 872 آخرين، منذ الغزو الروسي واسع النطاق على أوكرانيا



جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأوكراني، على تطبيق تليجرام، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الجمعة.



وأضاف البيان "حتى صباح 30 ديسمبر 2022، لم يتغير العدد الرسمي للضحايا من الأطفال(450). وزاد عدد المصابين إلى 872".



وأكد البيان أن الأعداد ليست نهائية، حيث أن العمل يجرى للتحقق من التقارير الواردة من مناطق الاعتداءات النشطة، التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا وتحريرها.



وتضرر إجمالي 3126 من المنشآت التعليمية، نتيجة للقصف من قبل القوات الروسية. من بينها 337، تم تدميرها بشكل كامل.



وحتى 26 ديسمبر، تم اعتبار أكثر من 330 طفلا في أوكرانيا في عداد المفقودين