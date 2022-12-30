وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون ميزانية الإدارات الفيدرالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1,7 تريليون دولار بما في ذلك مساعدات بقيمة 45 مليون دولار لأوكرانيا.

وذكر بايدن على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن القانون "سيستثمر في البحث الطبي والأمن والرعاية الصحية للمحاربين القدامى" والمساعدة بعد الكوارث الطبيعية وبرامج مناهضة العنف ضد المرأة"، مضيفا أنه يتضمن أيضا "مساعدة أساسية لأوكرانيا".

ويتضمن قانون المالية 45 مليار دولار من الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا من أجل محاربة العملية العسكرية الروسية.. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد زار واشنطن في ديسمبر الجاري لطلب مزيد من المساعدات.