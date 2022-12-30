إبراهيم عيسى: أهم طموحات مجتمع رجال الأعمال التحول الرقمي وتخفيض أسعار الطاقة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مجتمع الأعمال في مصر يعاني معاناة جبارة ولديه العديد من المعوقات، مشيرًا إلى أن بارومتر الأعمال الذي قام به المركز المصري للدراسات الاقتصادية أشار في دراسته إلى أن أبرز معوقات مجتمع الأعمال في فترة من خلال يوليو لسبتمبر هو ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال يعمل به أكثر من 27 مليون مصري، وطموحات اقتصاد مجتمع قطاع الأعمال تشمل التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتخفيض أسعار الطاقة وزيادة التسهيلات والرقمنة.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أولويات المواطن في يد الحكومة ولابد من تخارجها مع عدة قطاعات في الدولة، لافتا إلى أن أكبر عدد من مليونيرات في العالم حاليًا موجودين من الصين.