زحام واشتباكات لفظية أمام بوابات المركز الثقافي بطنطا خلال حفل مجاني بمناسبة رأس السنة

شهد المركز الثقافي بطنطا، مسرح طنطا الرئيسي سابقا، اليوم الجمعة، واقعة مؤسفة عندما أغلق أبوابه في وجوه المواطنين قبل الموعد المعلن عنه خلال احتفالية بحلول السنة الجديدة؛ ما أدى لازدحام شديد خارج البوابات الموصدة.

وتسبب الزحام الشديد في إصابة عدد كبير من المواطنين باختناقات وسط حضور أمني مكثف من مديرية أمن الغربية خارج المسرح، وعلل مسئولو المسرح الموقف بوجود زحام شديد داخل القاعة التي تم تجديدها وتوسعتها منذ وقت قريب، وإضافة أدوار وبنوارات عديدة للمسرح.

وكان مسئولو الثقافة بالغربية قد أعلنوا إقامة حفل مجاني للاحتفال برأس السنة اليوم الجمعة، وأعلنوا عن فتح الأبواب للمواطنين من السابعة مساء على أن يبدأ العرض في السابعة والنصف، إلا أن المواطنين فوجئوا بإغلاق البوابات قبل السابعة؛ ما أدى لاشتباكات لفظية بين مسئولي الأمن الإداري والمواطنين من خلف البوابات.

وزاد من حدة التوتر، وجود أطفال داخل المركز الثقافي كانوا في حصة تدريبية ومُنعوا من الخروج وعجز أهلهم عن الوصول لهم، علاوة على وجود عدد من أفراد الأسر بالداخل ووجود ذويهم بالخارج؛ الأمر الذي استدعى تدخل عدد من ضباط الشرطة لإقناع المواطنين بمغادرة المكان حتى لا تتطور الامور.