وزير التعليم العالي الأسبق: إمكانياتنا في البحث العلمي محدودة ويجب تطبيق معايير جديدة

قال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، إن التعليم والبحث العلمي قاطرة المستقبل، وخاصة في عصر المعرفة والثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، موضحا أن البحث العلمي أصبح شيئًا ضروريا وأساسيا من المنظومة ولابد من الاهتمام به.

وأضاف «خورشيد»، في حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، على فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إمكانيات مصر محدودة في البحث العلمي ولابد من التفكير فيه كضرورة أساسية وأنه أحد القطاعات الأساسية الموجودة في الدولة، مؤكدا إذا لم يتم النظر للبحث العلمي بمعايير جيدة لتقييمه بشكل جيد فإنه لن يمكن الوصول لأهدافنا.

وتابع: «البحث العلمي يقع في بؤرة عصر المعرفة والتكنولوجيا وله ارتباط كبير بمجتمع واقتصاد المعرفة، والعولمة والتمويل والتنمية والابتكار تدور حوله»، موضحًا أنه بدون بحث علمي لا يمكن عمل الثورة الصناعية الرابعة والابتكار لن يتحقق، مؤكدًا أن هناك جهدا يتم عمله في البحث العلمي وزيادة في الإنفاق على البحث العلمي، حيث وصلنا لـ 0.96% كنسبة إنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي.