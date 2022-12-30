 تنس طاولة الأهلي رجال يهزم الزمالك في البطولة العربية - بوابة الشروق
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تنس طاولة الأهلي رجال يهزم الزمالك في البطولة العربية

علي البحيري
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 6:47 م | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 6:47 م

حقق الفريق الأول للتنس الطاولة بالنادي الأهلي رجال الفوز على فريق الزمالك، في منافسات البطولة العربية المقامة داخل استاد القاهرة.

وقدم لاعبو الأهلي عرضًا جيدًا ليحسم الفريق اللقاء لصالحه بنتيجة 3-0، بمشاركة كل من محمد شومان، وخالد عصر، ويوسف عبد العزيز.

وتستضيف مصر منافسات البطولة بمشاركة 6 فرق مصرية على مستوى الرجال والسيدات، حيث تضم منافسات الرجال 24 ناديًا من مختلف الدول، بينما يشارك 15 ناديًا في منافسات السيدات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏


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