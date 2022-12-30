تركيا تعتزم رفع حصة الإيداعات بالليرة في نظامها المصرفي

تعتزم تركيا رفع حصة الإيداعات بالليرة في نظامها المصرفي، من خلال سياسات تستهدف تنويع المدخرات بعيدا عن العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي.



وذكر البنك المركزي التركي في بيان سنوي بشأن السياسات المالية أنه على رأس أولوياته حاليا التوسع في استخدام الليرة عن طريق زيادة حصتها في الإيداعات المصرفية إلى 60% خلال النصف الأول من 2023 مقابل 35% قبل عام.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن السياسة المالية واستراتيجية الاتجاه إلى الليرة لعام 2023 في تركيا تشير إلى أن الجهات التنظيمية سوف تنتهج مزيجا من السياسات تشجع السكان على الادخار بالليرة، وتشجع البنوك على الاحتفاظ بسندات حكومية طويلة المدى مقومة بالعملة المحلية.



وأضافت أن هذه الإطار سوف يسمح للبنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض رغم ارتفاع التضخم.