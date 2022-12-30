اتحاد منتجي الدواجن: انفراجة في القطاع وعبرنا منحنى الخطر

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك انفراجه كبيرة في مجال صناعة الدواجن بمثابة الانعاش للصناعة، مشيرًا إلى أن صناعة الدواجن كانت في منحنى خطر وأزمة شديدة جدًا، ولكن حدثت انفراجه كبيرة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من فول الصويا والذرة وهو ما أحدث تأثير مباشر خلال 48 ساعة على الأسواق.

وأضاف ثروت الزيني، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أنه نتيجة النقص والشحية في الأسواق خلال الفترة الماضية ظهرت مافيا الاستيراد وفئة من المستغلين ولكن عقب الإفراجات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تسببت في انخفاض سعر الطن للذرة من 14.5 ألف جنيه إلى 10.5 ألف جنيه، بواقع انخفاض 40 % في خلال 48 ساعة.

وتابع، أن الإفراجات عن الأعلاف التي وعد بها رئيس الوزراء ووزير الزراعة ستتسبب في انخفاضات أخرى بحوالي 20 %، موضحًا أن الأزمة التي مررنا بها بسبب الأعلاف أدت لعزوف قطاع كبير جدًا من المربيين وغلق معامل تفريغ ووصلنا لمرحلة أن الكتكوت كانت بدون قيمة.