روابط دوريات إنجلترا وألمانيا وإيطاليا تكرم بيليه

ذكرت روابط دوريات كرة القدم الكبرى في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الجمعة، أنها ستكرم البرازيلي بيليه الذي توفي أمس الخميس قبل انطلاق المباريات المقبلة.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن اللاعبين والحكام سيرتدون شارات سوداء في المباريات التي تقام في وقت لاحق من اليوم وحتى يوم الأحد " وسيتحدثون عن مساهمته في إثراء كرة القدم ، وسط تصفيق لمدة دقيقة، قبل انطلاق المباراة".

وأضافت الرابطة :" العديد من اللاعبين العظماء لعبوا كرة القدم، بيليه كان استثنائيا، موهبة حطمت الأرقام القياسية أذهلت الملايين حول العالم".

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني الوقوف دقيقة صمت لتأبين بيليه، الذي توفي عن عمر 82 عاما، في كل مباريات دوري الدرجة الأولى التي تقام اليوم وغدا. نفس الأمر سيتم تطبيقه في الدوري الإيطالي، عندما يتم استئنافه بإقامة العشر مباريات يوم الأربعاء.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي جابريلي جرافينا إنه بفضل بيليه، كرة القدم "أصبحت أكثر رياضة معشوقة ويتم لعبها في العالم".

وحتى الآن لم تعلن رابطة الدوري الفرنسي أي إجراء رسمي، ولكن اللاعبين والجماهير في المباراة التي أقيمت أمس الخميس بين مارسيليا وتولوز كرمت بيليه بالتصفيق له عندما ظهرت صورته على شاشات الملعب. ولن يبدأ الدوري الألماني قبل يوم 20 يناير المقبل.