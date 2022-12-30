رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق يرى منطقة اليورو جاهزة للتوسع

يرى رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان-كلود تريشيه في دخول كرواتيا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير المقبل إشارة جيدة.

وقال تريشيه في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه كان سعيدا للغاية لأنه كان قادرا على الترحيب بخمس دول جديدة في منطقة اليورو خلال فترة عمله كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، وأضاف: "من 12 دولة إلى 17 دولة. اليوم نحن 19 دولة في منطقة اليورو. وسنكون أكثر عددا. أوروبا تصنع بذلك تاريخا".

ومن المقرر ضم كرواتيا إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة رقم 20 في المنطقة التي تطبق العملة الأوروبية الموحدة.

وفي الوقت نفسه يرى تريشيه أن الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة يعني مسؤولية كبيرة لكل دولة مرشحة، وقال: "الانضمام إلى منطقة عملة اليورو خطوة مهمة للغاية تحدد مصير بلد بأكمله، وجميع مواطنيه، بغض النظر عن حساسياتهم السياسية".

وأضاف تريشيه، الذي شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي في الفترة من الأول من نوفمبر 2003 حتى 31 أكتوبر 2011: "لدينا معايير لتوسيع منطقة اليورو. يجب استيفاء المعايير عندما تنضم دولة ما، لكنني شددت دائما على أنه يجب الوفاء بها أيضا حتى بعد الانضمام".

ورأى تريشيه أن أوروبا تحتاج بوجه عام إلى بذل المزيد من الجهد للدفاع عن نفسها، وقال: "وحدة الاتحاد الأوروبي في غاية الأهمية. لا يتطلب الأمر فقط أن نكافح على المدى الطويل من أجل اتحاد سياسي، بل يتطلب الأمر أيضا دفاعا أوروبيا حقيقيا مرافقا له. لا يمكن لقارتنا أن تعتمد إلى الأبد على المظلة العسكرية للولايات المتحدة".

وأضاف تريشيه: "في عالم الغد، الذي ستضطلع فيه قوى صاعدة - ليس فقط الصين ولكن أيضا الهند وإندونيسيا والبرازيل ونيجيريا وغبرها بدور حاسم، سيتعين على الاتحاد الأوروبي تأكيد نفسه كواحد من أهم القوى الجيوستراتيجية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والصين والهند".

وأعرب تريشيه عن اعتقاده بأنه من المهم للغاية أن يقدم الأوروبيون أنفسهم ككيان موحد في مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، مؤكدا أن توثيق العلاقات بين ألمانيا وفرنسا سيكون عاملا حاسما في ذلك.

وعن العلاقة بين الألمان والفرنسيين قال تريشيه: "بالطبع رأينا في الآونة الأخيرة أن هناك خلافات في الرأي بين البلدين. يؤسفني أن هذه المناقشات - المشروعة بلا أدنى شك - أصبحت واضحة للغاية... ومع ذلك أنا متأكد من أن هناك إرادة لدى الجانبين لتعزيز الصداقة والتعاون الثنائيين. علاوة على ذلك يظل التعاون الوثيق بين جميع الدول في أوروبا أمرا بالغ الأهمية - أكثر من أي وقت مضى لأننا نعيش في عالم مليء بالتحديات".

تجدر الإشارة إلى أن تريشيه بلغ عامه الثمانين في 20 ديسمبر الجاري. وفي مقابلته مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عند سؤاله عن عمره، قال: "لم ألحظ، كيف مر الوقت".

وقال تريشيه: "البنك المركزي الفرنسي لديه تقليد للاحتفال بعيد الميلاد الثمانين لمحافظه السابق... وذكرني ذلك ببلوغي عامي الثمانين، وهو أمر لم أكن أتوقعه- بصراحة".

ولا عجب أن تريشيه لا يزال يتلقى طلبات للاستعانة به كمستشار؛ فلا يزال يتم تقدير الخبرة والمهارة الدبلوماسية، التي يتمتع بها، في جميع أنحاء العالم، حتى وإن كان قد مر أكثر من 11 عاما حاليا على تركه لمنصبه بالبنك المركزي الأوروبي.

ويذكر أن تريشيه صرح قبل خمسة أعوام لـ (د.ب.أ) بمناسبة عيد مولده الخامس والسبعين، قائلا: "تعرب زوجتي عن استيائها من أن وقت فراغي يبدو محدودا للغاية، تماما كالفترة التي ترأست خلالها البنك المركزي الأوروبي- وهذا ليس خطأ على الإطلاق".

تجدر الإشارة إلى أن تريشيه، الذي ولد في مدينة ليون الفرنسية لأب مختص في علم اللغات القديمة، جمع خبرات ثرية على مدار حياته؛ فدرس تريشيه في البداية هندسة التعدين، ثم درس بعد ذلك علوم الاقتصاد بالمدرسة الوطنية الفرنسية لعلوم الإدارة. وبدأ تريشيه حياته المهنية في سبعينات القرن الماضي في وزارة المالية بباريس، وظل يتدرج وظيفيا حتى شغل منصب وكيل الوزارة. وفي خريف عام 1993 انتقل لرئاسة بنك فرنسا، وهو البنك المركزي بفرنسا.

وفي هذا المنصب عمل تريشيه، في مواجهة مقاومة سياسية، لأجل استقرار الأسعار وجعل العملة قوية، وأكد استقلالية السياسة النقدية. وبسبب هذا الولاء للمبادئ، تعرض تريشيه للسخرية أحيانًا في وطنه، وتم وصفه بأنه "استنساخ للبنك المركزي الألماني/بوندسنك/.