إبراهيم عيسى: شيخ الأزهر يتعرض لحملة هائلة من التجرؤ على منصبه وهيبته بعد تهنئة الأقباط

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تهنئة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للإخوة الأقباط بعيد الميلاد لاقت ردود فعل كبيرة واتهامات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من التيار السلفي الجارف والتيار المتخلف المتطرف، قائلا: "هناك حملة هائلة تم شنها على شيخ الأزهر ووصل التجرؤ من البعض أن يتحدث عن شيخ الأزهر بعدم امتلاكه لمعرفة أو ثقافة دينية وتجرأوا على منصبه وهيبته وأستاذيته.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أنهم يتعجبون عندما يكون رد الفعل على شيخ الأزهر بهذه الطريقة، والذي بطبيعة الحال هو العالم الأعلم بطبيعة الدين، والذي لا يمكن أن نختلف على علمه أو رأيه ويبقى الاحترام والتقدير للعلماء والإدراك بأنه يمكن مناقشة أفكاره والاختلاف معها ولكن لا يصح المزايدة على علمه واستاذيته.

وتابع: "التيار السلفي ليسوا طلاب دين أو طلاب علم بل طلاب سياسة، وهم الإسلام السياسي الذي يهلل لكل ما يقوله شيخ الأزهر وهم أنفسهم من سكتوا أو تجاهلوا أو تطاولوا على شيخ الأزهر بعد تهنئته للمسيحين بعيد الميلاد"، موضحًا أننا نواجه عقول مغيبة ومجهلة وإعلاء للفهم المتطرف المتسلف المتخلف الذي انقطعت صلته تمامًا بجوهر الدين وحقيقته ومقاصده والذي يصدر للمصريين.