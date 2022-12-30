قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن السينما المصرية تاريخيا هي الأم على مستوى الوطن العربي، ولكنها حاليا تعاني بشدة وبحاجة إلى نظرة من الدولة، موضحا أن السينما أحد القوى الناعمة للدولة المصرية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حلولا كثيرة لمعالجة ما تعاني منه السينما المصرية حاليا، مشددا على أن وزارة الثقافة عليها دور كبير لمعالجة الأزمة.

واستشهد الشناوي، بما كان يقوم به نجوم السينما قديما في مواجهة الأزمات التي تواجه الإنتاج، موضحا أن النجوم الكبار مثل فريد شوقي، كان يقوموا بالإنتاج ودفع عملية السينما إلى الأمام.

ولفت إلى أن فيلم كيرة والجن أفضل أفلام العام الحالي والأكثر في تحقيق الإيرادات، قائلا: «هناك تنافس على لقب أسوأ الأعمال الفنية في ٢٠٢٢».

وأشار إلى أن الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، بدأ يضع حلولا لمواجهة أزمة مطربي المهرجانات وضع الحلول وعدم غلق الأبواب أمام الجميع ودعم الفن المتحمس له الجمهور وبأكثر من طريقة، مؤكدا أن عمرو دياب ومحمد منير الأفضل على الساحة الغنائية.

قال إن شيرين عبدالوهاب، لا أحد ينكر موهبتها، متابعا: «شيرين بتخسر كثيرا من تصرفاتها فهي صوت نسائي يخونه عقله، بخلاف أنغام فلديها الحضور الجميل والصوت القوي وتتعامل باتزان شديد في تصرفاتها وهي نموذج جيد للمطربات».

