المرصد السوري: ارتفاع قتلى هجوم على حافلات عمال شرقي البلاد إلى 12

قتل ما لا يقل عن 12 من عمال النفط، اليوم الجمعة، في هجوم شنه مسلحو داعش في سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد اليوم الجمعة، إن انفجارا وإطلاق نار استهدفا حافلات تقل العمال في محافظة دير الزور الواقعة شرق سوريا.



وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 10 عمال وإصابة اثنين آخرين، جراء اعتداء استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور شرقي البلاد.



وقال طعمة إن "الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية، والاحتلال الأمريكي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية، يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري، ولذلك قاموا بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).



يشار إلى أن عدة جماعات معارضة للحكومة السورية تنشط في شمال البلاد، أبرزها هيئة تحرير الشام(النصرة سابقا) وداعش.



واستعادت الحكومة السورية السيطرة على حقل التيم النفطي منتصف عام 2020 وهو وينتج حوالي 2500 برميل يوميا.