21 تايلانديا من بين ضحايا حريق ضخم نشب في أحد فنادق كمبوديا

أعلنت السلطات الكمبودية أن الحريق الضخم الذي نشب في أحد الفنادق الواقعة غربي البلاد أسفر عن مصرع 26 شخصا بينهم 21 تايلانديًا.

وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الجمعة - أن الحادث تسبب أيضًا في إصابة أكثر من 50 شخصًا بينهم 13 في حالة حرجة، فيما تم إرسال العديد من المصابين إلى تايلاند لتلقي العلاج اللازم.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية أنها تعمل عن كثب مع السلطات الكمبودية لتحديد هوية الضحايا التايلانديين، مشيرة إلى أنها تعتزم ارسال معدات إضافية وضباط قنصليين إلى بلدة "بويبت" الحدودية التي شهدت الحادث.

وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق ربما نتج عن ارتفاع درجة حرارة أسلاك الكهرباء في زينة عطلة رأس السنة الجديدة، واحتراقها في فندق وكازينو "جراند دايموند سيتي" ببلدة "بويبت"، وقد تم إخماد الحريق بعد أكثر من 12 ساعة.